Tvplay.it - Scambio Juve-Napoli, arriva lo stop: ipotesi tramontata, arriva ‘annuncio

Leggi su Tvplay.it

In queste ore si è parlato di unotra ile lantus: Danilo in azzurro e Raspadori a Torino, èto l’annuncio che ferma tutto. Si avvicina la sessione invernale di calciomercato, e con essa anche i rumors che riguardano alcuni calciatori dei club più importanti. La capolistasi guarda intorno per capire quali possano essere le occasioni utili da sfruttare per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Al netto del ruolo di leadership in classifica, ilha bisogno di alcuni innesti in alcuni punti del campo, a cominciare dalla difesa.Ecco perchè in queste ore si è fatto insistente il nome di Danilo, difensore in scadenza di contratto con lantus. Il club bianconero pare non aver alcune intenzione di rinnovare il suo contratto, da qui l’di un assalto già a gennaio, con la possibilità di mettere anche una contropartita sul tavolo.