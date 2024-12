.com - Roma, Visconti occupato alla vigilia del sit-in di presidi e genitori

Leggi su .com

Nuova protesta studentesca a. Stavolta sono stati i ragazzi del liceo, una trentina, ad entrare nell’edificio per srotolare dalle finestre e nel cortile interno striscioni: “”. Il liceo classico di piazza del Collegiono prosegue la tradizione delle occupazioni autunnali che dall’inizio dell’anno ha già visto occupati gli spazi di altre scuole, Albertelli, Enzo Rossi, Plinio, Cavour, Gullace, e in ultimo il liceo Virgilio e appunto ildel sit-in diIl gruppo di studenti hailnella giornata di domenica primo dicembre e la dirigenza scolastica delha informato le forze dell’ordine. Lo spiega sul sito web della scuola la preside Rita Pappalardo che aggiunge: “A partire dal 2 Dicembre non sono garantite le normali attività didattiche e non è possibile in alcun modo garantire misure di sicurezza all’interno della scuola”.