Sport.quotidiano.net - Roma-Atalanta: Ranieri contro Gasperini come Inferno e Paradiso, formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 dicembre 2024 - Nel magnetismo si individuano due sorgenti di campo di natura opposta, definiti poli. Due elementi opposti di una stessa cosa, che si attraggono all'infinito quando messi uno accanto all'altro. Non si può dire con certezza sesiano totalmente diverse l'una dall'altra, ma senza dubbio i loro momenti sono diametralmente opposti. Da una parte l'giallorosso a ridosso della zona retrocessione e a secco di vittorie dallo scorso Halloween, per un totale di 5 partite complessive. Dall'altra un'che è riuscita a rientrare tra le prime 8 in Champions League e che potrebbe, almeno per ora, diventare la prima inseguitrice del Napoli in campionato. Il calcio d'inizio è fissato per stasera alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di, una sfida tra due poli opposti che chiuderà questa quattordicesima giornata di Serie A.