Ilfattoquotidiano.it - Quer pasticciaccio brutto de Più Libri Più Liberi: ho trovato tutta la vicenda un po’ surreale

Parafrasando il romanzo di Carlo Gadda, si potrebbe definirede PiùPiù. Lo avrete letto sui giornali, ma faccio una breve sintesi. Nata per i piccoli e medi editori, PLPL si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre; la direttrice Chiara Valerio ha dedicato la fiera a Giulia Cecchettin, però tra gli inviati c’era anche il filosofo Leonardo Caffo, sotto processo a Milano per maltrattamenti alla sua ex compagna. Nonostante il veloce ritiro di Caffo, sulla manifestazione si è scatenata la bufera.In primo luogo numerosi scrittori, quali ad esempio Zerocalcare e Carlo Lucarelli, hanno annullato gli incontri e altri hanno rilasciato dichiarazioni di fuoco a giornalisti e blogger. E poi ci sono gli addetti ai lavori che hanno approfittato dell’accaduto per sparare a zero sulla direttrice e su PLPL per il costo decisamente alto degli spazi e dei servizi: piccole e medie case editrici si sono lamentate, in alcuni casi arrivando a sussurrare di favoritismi per chi apparterrebbe alla cerchia degli amici della direzione.