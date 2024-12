Ilgiorno.it - Persone con disabilità, da oggetti di cura a soggetti indipendenti. Per questo serve un cambio di paradigma

Milano – Il 3 dicembre è la Giornata internazionale dellecon. Un giorno in cui si dovrebbe anzitutto rinnovare l’impegno di dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dellecon, ratificata dal nostro paese molto prima di tanti altri e che pure in Italia resta disattesa per molti aspetti. Primo fra tutti quello inerente uno dei suoi principi cardine, che rappresenta anche il pilastro su cui si fonda il movimento internazionale per i diritti dellecon: “niente su di noi, senza di noi”. Un motto che esprime non solo la rivendicazione collettiva del movimento di partecipare a tutti i processi decisionali che riguardano la, in modo che questi partano dal punto di vista di coloro a cui le decisioni sono destinate, ma anche l’obbligo di tutte le istituzioni di riconoscere in concreto ad ogni persona conil diritto fondamentale ad autodeterminarsi.