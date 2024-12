Liberoquotidiano.it - Panettone, sfida all'ultimo sconto: la tabella con tutte le offerte nei supemercati

La leggenda vuole che l'antenato delsia stato inventato la vigilia di Natale del 1495, quando il maestro di cucina di Ludovico il Moro bruciò un sontuoso dessert destinato al duca e alla corte. In cucina scoppiò il panico, ma in pieno finimondo Toni, un giovane sguattero, si fece avanti con una proposta coraggiosa: nei giorni precedenti aveva preparato un dolce casereccio con un impasto a base di farina, utilizzando gli ingredienti più pregiati che era riuscito a mettere da parte: burro freschissimo, uova, scorza di cedro candita e uvetta sultanina. Toni - questo riferisce la leggenda- aveva fatto lievitare l'impasto più volte, ottenendo un pane dolce dalla consistenza particolarmente soffice. Il capo cuoco, non avendo alternative, decise di servire questo dolce agli ospiti. Il successo fu straordinario: gli Sforza e gli altri commensali rimasero entusiasti del sapore delicato e della consistenza soffice del dolce.