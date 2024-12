Scuolalink.it - Pagamenti INPS dicembre 2024: tutte le date e le prestazioni erogate

porta con sé importantida parte dell’, destinati a sostenere cittadini e famiglie in situazioni di difficoltà economica o lavorativa. Pensioni, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, assegni familiari e sostegni contro la povertà rappresentano le principali misure attive. Ecco un quadro dettagliato delledi pagamento e delle novità previste per il mese. Pensioni: tredicesima e importi aggiuntivi in arrivo L’effettuerà il pagamento delle pensioni lunedì 2, essendo il primo giorno del mese non bancabile. Chi ritira la pensione in contanti potrà farlo presso gli uffici postali, ma solo per importi fino a 1.000 euro. In caso di importi superiori, i beneficiari devono utilizzare un conto corrente comunicato all’Istituto tramite il portale ufficiale.