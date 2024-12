Quotidiano.net - Orso si nasconde in un supermercato per due giorni. Trappola di pane e miele per catturarlo

Roma, 2 dicembre 2024 – Dopo due intere giornate passate a gironzolare per le corsie di un, facendo una scorpacciata di carne, unè stato catturato e ucciso dalla polizia in Giappone. Il plantigrado è entrato venerdì in undi Akita City, dove ha attaccato uno dei dipendenti – che ha riportato ferite al viso e alla testa – per poirsi nel magazzino del locale commerciale. L'attacco è avvenuto quando il negozio era ancora chiuso e non c’erano clienti. L’uomo ferito è stato aiutato da un collega a mettersi al sicuro in un’area di stoccaggio, da dove i due hanno contattato le autorità. Dopo aver perquisito il negozio con l’aiuto di un drone, la polizia giapponese ha posizionato una, dove sono stati messi, mele e, vicino alla porta che collega punto vendita e magazzino.