Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di martedì 3 dicembre 2024: Acquario creativo

Leggi su Zon.it

L’diFox per oggi,ArieteIl cielo promette cambiamenti positivi, con Venere che tornerà favorevole da sabato prossimo. Le coppie che hanno attraversato difficoltà avranno l’opportunità di recuperare, mentre i single saranno favoriti negli incontri.ToroMarte, in posizione non ideale, potrebbe influenzare il tuo stato fisico; è consigliabile prestare attenzione alla salute. In ambito sentimentale, la pazienza sarà necessaria fino a domenica, ma da lunedì prossimo potresti sentirti più incline a esprimere le tue esigenze.GemelliLa presenza di numerosi pianeti in opposizione potrebbe farti sentire bloccato. È una fase passeggera; se devi dare una risposta importante, considera di attendere la prossima settimana prima di esprimerti.CancroCon la Luna opposta domani e mercoledì, è consigliabile essere cauti nelle discussioni.