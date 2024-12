NFL 2024 2025 i risultati di Week 13 e le classifiche aggiornate

Leggi su Sportface.it

Si entra nell’ultimo mese di Regular Season NFL con i Kansas City Chiefs e i Buffalo Bills che sono le prime due squadre ad essersi garantite un posto ai playoffs. I campioni in carica vincono un’altra partita al fotofinish contro i Las Vegas Raiders che non riescono a calciare il field goal dell’eventuale vittoria, mentre Josh Allen e compagni dominano i San Francisco 49ers sotto la neve. Nella AFC successo importante dei Pittsburgh Steelers nel sempre molto sentito matchup contro i Cincinnati Bengals, così come procedono spediti sia gli Houston Texans che i Los Angeles Chargers. Si fermano i Baltimore Ravens, che cadono sotto i colpi dei Philadelphia Eagles del solito inarrestabile Saquon Barkley. Nella NFC al primo posto ci sono però sempre i Detroit Lions dopo il successo nel Thanksgiving Day sui Chicago Bears.