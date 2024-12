Bergamonews.it - Monica Maggioni, Mercatini e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro con la giornalista, scrittrice e documentaristaall’Aula Magna di Sant’Agostino, idi Natale, il gruppo di lettura a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 2 dicembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna dinelle biblioteche della città per bambini dai 4 agli 8 anni.alle 18.30 all’Aula Magna di Sant’Agostino – Università degli Studi disi terrà un incontro con la giornalista, scrittrice e documentarista, che presenterà il suo libro “Spettri”, edito Longanesi.Dialogherà con Paolo Magri.L’iniziativa rientra nel programma della nuova rassegna “Librai per un anno”, nata per promuove l’azione dei librai indipendenti didurante tutto l’anno.