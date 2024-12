Thesocialpost.it - Missile nucleare russo su Roma, quanti morti provocherebbe e fino a dove arriva l’onda. Lo studio choc

La paura per la guerrasi fa sempre più forte tra gli italiani. E non è un caso che inizino a circolare diverse proiezioni e studi. Qualche giorno fa avevamo pubblicato un articolo indicando quanto tempo impiegherebbe una raggiungeree alcune delle principali basi Nato e Usa in Italia; oggi vediamo invece quali sarebbero gli effetti,causerebbe esi estenderebbe il raggio. Cosa potrebbe succedere, dunque, se la Russiasse lanciare uno dei suoi missili atomici verso? La risposta la dà Newsweek. Vladimir Putin, dopo aver cambiato la dottrinarussa, ha fatto intendere che potrebbe utilizzare armi atomiche anche per colpire quei Paesi che hanno acconsentito all’utilizzo da parte dell’Ucraina dei missili a lungo raggio forniti dall’Occidente.