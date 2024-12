Ilgiorno.it - Meteo Lombardia, la burrasca dell’Immacolata porterà freddo e neve anche a bassa quota

Milano, 2 dicembre 2024 – Godiamoci gli ultimi sprazzi di cielo azzurro e sole perché è in arrivo una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di dicembre, che raggiungerà lanella giornata di domani, martedì 3 dicembre, che potrebbe portare piogge e moderati rovesci. L’instabilità, in realtà, potrebbe attenuarsi nella giornate successive in cui è attesa una prevalenza di sole. Attenzione però perché la situazioneè destinata a peggiorare con l’avvicinarsi del weekend. Venerdì 6 e sabato 7 Fra venerdì 6 e la prima parte di sabato 7 si dovrebbe andare incontro a un miglioramento con il ritorno del tempo stabile accompagnato da una nuova risalita delle temperature. Successivamente, fra sabato sera e la domenica(8 dicembre) si prospetta un nuovo peggioramento a causa dell’irruzione di un’intensa perturbazione nord-atlantica seguita da correnti artiche che, probabilmente, contribuiranno a generare condizioni di maltempo invernale sull’Italia.