Marsiglia De Zerbi | Non sono qui per il secondo posto

“Nonvenuto aper il, ma per ottenere il miglior risultato possibile, per riportare l’OM dove merita.il mio modo di pensare essere secondi stasera vale zero”. Lo ha detto ieri il tecnico del, Roberto Dedopo la vittoria per 2-1 nello scontro diretto contro il Monaco, che ha permesso a Rabiot e compagni di salire in seconda posizione. “Spero che questo sia l’inizio di una storia importante al Vélodrome – ha aggiunto -. C’è stato recentemente un blocco mentale, con giocatori non tranquilli, non sempre lucidi, con paura di sbagliare e ansia. L’abbiamo visto contro PSG, Angers, Auxerre e neltempo contro il Reims o anche in alcune fasi contro il Nizza. Non eravamo noi stessi”. Ieri sera invece tutta un’altra storia: “C’è stato ancora qualche errore, ma ho rivisto i giocatori che alleno da inizio luglio.