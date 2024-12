Quotidiano.net - Marcos, 'preoccupa sottomarino russo nelle acque filippine'

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente filippino FerdinandJr. ha definito "moltonte" la presenza segnalata di undella nazione in aggiunta a quella massiccia cinese. "Qualsiasi intrusione nel mar Cinese occidentale, nella nostra zona economica esclusiva (ZEE),nostre linee di base è moltonte", ha commentatocon i media, in merito a quanto riportato dalla oggi testata filippina Daily Inquirer, secondo cui und'attaccoè emerso la settimana scorsa nella Zee di Manila, citando fonti di sicurezza. Il sommergibile Ufa, ad alimentazione diesel-elettrico della classe Kilo II, è stato avvistato per la prima volta a 148 chilometri a ovest di Occidental Mindoro il 28 novembre e proveniva dalla Malesia, mentre la Marina filippina ha inviato un aereo e una nave da guerra per tracciarne i movimenti.