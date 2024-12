Lupini lupacchiotti o lupetti | il dilemma dei seguaci di Maurizio Lupi – Il video

Leggi su Open.online

Come si chiameranno idi, il leader centrista che questo weekend a Roma ha tenuto a battesimo il rilancio del suo movimento “Noi Moderati”? «I moderati!», tiene il punto di fronte alla telecamera di Open lo stesso, che rimarca come l’aggettivo non significhi «ammosciati: i moderati sono forti!». E più forti in effetti i Noi Moderati disembrano esserlo diventati davvero nel quadrante di maggioranza di Giorgia Meloni, anche grazie all’acquisto di due ex ministro di peso come Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, “scippate” ad Azione di Carlo Calenda. «Presto entreremo anche nel direttivo», anticipa Gelmini. E Carfagna rivendica il percorso che le ha riportate nel campo del centrodestra: «Abbiamo dimostrato di non essere donne da slogan».L'articolo: ildeidi– Ilproviene da Open.