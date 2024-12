Ilfattoquotidiano.it - L’Ue chiede agli Stati di dare alle persone con disabilità alternative agli istituti. L’Italia? “In ritardo. Seri problemi di libertà di scelta”

La Commissione Europea ha adottato le Linee Guida per sostenere e migliorare i progetti di Vita indipendente dellecon, una delle questioni fondamentali evidenziate dalla Convenzione ONU sui diritti dellecon(UNCRPD) per vedere garantiti pari opportunità e inclusione sociale. Purtroppo tuttora la situazione di moltissimeche vivono condizioni di estreme fragilità neglimembri dell’Unione Europea non è considerata da Bruxelles adeguata per una vita dignitosa.La principale criticità evidenziata nella “Guida alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità delleconnel contesto dei finanziamenti del” è che ci sono quasi 2 milioni di donne e uomini non autosufficienti che vivono innon sempre con standard di cura e assistenza idonei rispetto ai bisogni degli utenti, tra questi oltre 700milaconintellettiva si trovano in grandi centri sovraffollati, mentre i soggetti con esigenze di sostegno più complesse sono di fatto abbandonate a loro stesse.