Lanazione.it - La Sba soffre e vince il derby . Mens Sana ribaltata nel finale

Vittoria esaltante per la Scuola Basket Arezzo, che al PalaEstra si fa preferire negli ultimi due quarti e sconfigge la blasonataSiena col punteggio di 74-68, tornando così a un successo che mancava da quattro turni. Tripudio allo scadere del tempo per la bella cornice di pubblico del PalaEstra, dove erano presenti anche poco meno di cento sostenitori biancoverdi. In avvio gli ospiti provano a prendere il comando ma gli amaranto limitano i danni sfruttando Prenga sotto canestro e chiudono il primo parziale in svantaggio di cinque punti. Il secondo quarto scorre nel segno dell’equilibrio con le due compagini che si rispondono colpo su colpo: la squadra di Fioravanti alza l’intensità in difesa e poi punisce soprattutto con Bischetti, quasi perfetto al tiro. All’intervallo lungo, però, Siena è ancora in vantaggio (29-33).