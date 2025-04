NBA ultima giornata | Clippers al playoff Golden State al play-in Tutti i verdetti

Leggi su Sportface.it

I risultati dell’della regular season di NBA 2024/2025, con tutte le franchigie che quest’oggi si sono affrontate tra loro giocando la partita numero 82 di una stagione regolare come sempre lunghissima ed estenuante. Tempo diquindi, con le prime sei squadre di Eastern e Western Conference che si sono aggiudicate un posto diretto per i, mentre le piazzate tra il settimo e decimo posto dovranno passare dalle forche caudine dei-in. Di seguito il link con tutte le classifiche aggiornate.NBA 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Eastern Conference: Boston e New York vincono, Cleveland koA est tutto già consolidato prima dell’, con poco o nulla in palio. Calo di tensione per i Cleveland Cavaliers, che già certi del primo posto vengono sconfitti all’overtime dagli Indiana Pacers.