Iltempo.it - Lazio-Roma 1-1, Soulè risponde a Romagnoli

(ITALPRESS) – Termina in parità il derby della Capitale. Trail risultato finale è di 1-1 con entrambe le reti nel secondo tempo: agnolicon una grande rete da fuori area. Un punto a testa; ma entrambe le formazioni perdono punti dal quarto posto, che vale la Champions. I biancocelesti sono sesti con 56 punti (-3 dalla Juventus), mentre i giallorossi sono settimi a quota 54. Baroni sceglie Dele-Bashiru dietro a Castellanos, mentre in difesa c'è Gigot al posto di Gila al fianco dignoli. Ranieri opta per un inedito 4-2-3-1 con Saelemaekers a sinistra nella trequarti completata da Pellegrini e. Dybala segue i compagni dalla panchina ma, chiaramente, non è a disposizione del tecnico giallorosso. Passano appena 7? e laha la prima, grande occasione da gol: punizione di Isaksen,gnoli colpisce di testa tutto solo ma centrale, ed è ottimo il riflesso di Svilar.