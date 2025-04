Omicidio in sala slot a Cesa | fermato un minorenne per la morte di Davide Carbisiero

Un minorenne è stato fermato nella tarda serata di oggi perché gravemente indiziato dell'omicidio di Davide Carbisiero, il 20enne di Succivo ucciso all'alba all'interno di una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Ne parlano su altre fonti Diciannovenne trovato morto della sala slot. L'ipotesi è di omicidio. Si indaga sul movente. Ucciso nella sala slot a 19 anni, indagini senza sosta: sospettati sotto torchio. Davide Carbisiero ucciso a 19 anni con 3 colpi nella sala giochi del Casertano. Nel Casertano 19enne trovato morto in sala giochi, contro di lui almeno tre colpi. Ucciso a colpi di pistola in una sala slot nel Casertano: l'agguato sul 19enne Davide Carbisiero. Caserta, 19enne ucciso in sala slot: giallo sull'omicidio.

Secondo rainews.it: Omicidio in sala slot a Cesa, fermato un minore - Prima svolta nelle indagini di carabinieri, procura di Napoli Nord e DDA partenopea sul delitto del 19enne Davide Carbisiero ...

Scrive msn.com: Davide Carbisiero ucciso in sala slot, il 19enne freddato a colpi di pistola a Cesa: era incensurato. È giallo - È un giallo, per ora, l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, il cui cadavere è stato trovato all'interno di una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta, alle 7 ...

msn.com riferisce: Cesa, omicidio Davide Carbisiero: gli inquirenti sentono dei sospettati - Ci sarebbero dei sospettati per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, trovato senza vita in una sala slot di Cesa, nel Casertano, con ferite da arma da fuoco. I carabinieri e i magistrati stanno in ...