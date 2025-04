Sancho chiama i primi gol non abbastanza bene … ma dice che il blues avrebbe dovuto segnare almeno quattro

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 00:10:00 Il web non parla d’altro:Jadonha criticato il difensore del Chelsea dopo aver segnato il suo primo gol dall’8mbre nella loro sorpresa 2-2 Premier League Draw in casa per la città di Ipswich.Isarebbero andati al quarto posto con la vittoria contro il terzo fondo, ma erano indietro di 2-0 al 32 ° minuto, salvando un punto attraverso il 46 ° minuto di Axel Tuanzebe e un superbo colpo dicon 11 minuti rimanenti.“Sapevamo che Ipswich è molto bravo con i contatori e, con il numero di possibilità che abbiamo avuto, ho pensato addi oursentrare “, ha detto l’ex ala dell’Inghilterra.“Non èbuono, concedendo due gol all’inizio. Cappelli al loro” custode Alex Palmerche ha fatto dei salvataggi incredibili. È solo uno di quei giochi in cui abbiamo avuto così tante possibilità e, il giorno, non sono appena riusciti.