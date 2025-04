Calciomercato.it - Derby Lazio-Roma, Ranieri ammette: “Loro meritavano di più”. Poi la battuta su Allegri

Il tecnico gialsso, al suo ultimoda allenatore, commenta il pareggio contro la squadra di Baroni acciuffato con un golazo di SouléLanon riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro lanel, perdendo terreno dai posti che valgono la qualificazione in Champions. Un risultato che per lo sviluppo del match può essere ritenuto positivo, ma nel rush finale di campionato sono due punti che possono pesare.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itAlla sua ultima stracittadina della carriera da allenatore, Claudioha commentato la partita in conferenza stampa:Cosa non le è piaciuto e cose invece le è piaciuto? “La cosa che mi è piaciuto di più è la voglia di non perdere contro un’ottima, non mi è piaciuto il primo tempo. Lal’aveva preparata bene, non ci è venuto ad aggredire e le ali restavano sempre dietro.