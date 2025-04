Anteprima24.it - Biancolino: “Mai smesso di crederci, questa maglia mi trasforma”

Tempo di lettura: 2 minuti“È una vittoria per me stesso il mio obiettivo era riportare quell’entusiasmo che avevo da calciatore. Ho sofferto da tifoso, da uomo innamorato di. Quando la indosso mi trasformo, divento Hulk. Ho fatto di tutto per tornare qui e vincere. E non mollerò fino alla fine: siamo davanti a quella porta, ora dobbiamo solo buttarla giù”. Un fiume in piena, emozionato e orgoglioso. Raffaelesi gode la vittoria del suo Avellino che ha il sapore di promozione.Un legame viscerale, quello con l’Avellino, nato da lontano: “Quando arrivai qui per la prima volta c’era la neve – ricorda – Quando sono andato via poi mi sono ripromesso che un giorno sarei tornato per vincere. Molti mi prendevano per pazzo. Ma io ho fatto una promessa a mio padre, alla mia famiglia, ai miei figli ma soprattutto agente e voglio mantenerla.