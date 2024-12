Ilgiorno.it - La canzone di Natale 2024 di Radio Deejay è una cover: quale duetto ripropongono Tananai e Annalisa

Milano, 2 dicembre– Sfida e pietre di paragone sono piuttosto impegnative.sono le guest star dilike a, la tradizionalerealizzata per le feste dall’emittente con sede in via Massena. Il brano, quest’anno, ha precedenti davvero importanti: si tratta, infatti, di unadi Somethin’ stupid, il pezzo reso celebre nella sua prima esecuzione da Frank Sinatra e dalla figlia Nancy (1967) e successivamente riportata in auge da Robbie Williams e Nicole Kidman agli albori del nuovo secolo, nel 2001. Il brano Laè approdata oggi, lunedì 2 dicembre, sui canali social e web dellae suTv (canale 69 DTT) e vede il coinvolgimento di tutti gli speaker e idell'emittente. L’arrangiamento delle versione “made in” è opera di Rocco Tanica, componente di Elio e le Storie Tese.