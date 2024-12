Ilfoglio.it - Joe Biden grazia il figlio Hunter

Leggi su Ilfoglio.it

Domenica il presidente americano Joeha concesso lapiena e incondizionata al, una decisione controversa che tradisce la sua promessa di non usare i poteri presidenziali per proteggere il suo unico, condannato per reati legati alle armi nel Delaware e dichiaratosi colpevole di evasione fiscale in California. Usando la sua autorità esecutiva nei giorni finali della sua presidenza,ha sollevato la nube legale che incombeva su suoda diversi anni. Sebbene il presidente si fosse impegnato più volte a nonre o commutare le sentenze diper reati federali, molti vicini a lui si aspettavano che lasarebbe arrivata, data la lealtà del presidente verso la sua famiglia. La mossa arriva anche in un momento in cuiaffronterà poche conseguenze politiche, dato che è un'anatra zoppa e gli elettori hanno già emesso il loro verdetto sulla sua amministrazione rimandando Donald Trump in carica.