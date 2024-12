Incredibile Riqui Puig | gioca 30 minuti con il crociato rotto e serve l’assist per la vittoria dei Galaxy

Leggi su Sportface.it

I Los Angeleshanno vinto la finale di Conference contro i Seattle Sounders e lo hanno fatto con il risultato di 1-0. Decisiva una rete di Jovelji? all’85’, ma date le circostanze èdell’ex Barcellonaa fare notizia. Come confermato dal club statunitense, il centrocampista hato trentacon la lesione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Un evento più unico che raro, ma che allo stesso tempo mette fine alla suastagione:ha chiuso la MLS segnando 16 gol endo 14 assist in 29 partitete (28 delle quali da titolare). Nel complesso sono 17 i gol e 20 gli assist in 36 partitete in tutte le competizioni in questa stagione. Il calciatore – che sarà operato nei prossimi giorni – non potrà impreziosire il suo bottino e salterà la MLS Cup 2024.