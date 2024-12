Spazionapoli.it - “Il miglior acquisto della Serie A gioca nel Napoli”: la sentenza in diretta

Chi è ilA? Laè arrivata proprio in queste ore, secondo Carlo Alvinonel. Ieri un’altra vittoria, con ilche si mantiene al primo posto in classifica e consolida una posizione di leadership inA. Gli azzurri si sono imposti in quel di Torino con un’altra vittoria di misura, la consapevolezza di riuscire a tenere botta e portare a casa il risultato pur non arrivando a dama con grandi goleada.Sotto il punto di vista del gioco, va detto, la squadra azzurra si sta esprimendo su livelli sempre più alti, ed anche contro il Torino si è vista una squadra che anche nella propulsione offensiva è sembrata quadrata e convinta dei propri mezzi.La rete decisiva è stata firmata da Scott McTominay, sempre più beniaminopiazza e leader di un gruppo che riconosce proprio nello scozzese un elemento importante e di sicuro affidamento.