I talk sul “ring” della Fondazione Sozzani per quattro round tra nostalgia e futuro

Archivi, poesia, moda sostenibile, editoria indie, letteratura, design radicato nel territorio, musica e molto altro. Prendete tutti questi temi, aggiungete un po’ di salsa “retro-future” e avrete Etc Match 2024, il secondo evento livenostra piattaforma lifestyle. Nella suggestiva cornicedi via Bovisasca 87, a Milano, venerdì 29 novembre abbiamo trascorso una serata capace di rendere omaggio agli argomenti che più ci stanno a cuore. Come? Attraversoda venti minuti su un vero e proprioa tema“retro-future”, ospiti speciali, partner sensibili alle nostre tematiche e tanti amici, studenti, lettori e curiosi che hanno partecipato con trasporto a un evento che non dimenticheremo. Primo: L’importanza dell’archivio nella costruzione di una visione futura tra moda, editoria, design e territorioIl primoseconda edizione di Etc Match si è aperto con una conversazione moderata da Giuliana Matarrese, fashion editor at large di Linkiesta Etc, tra lo scrittore e brand strategist Andrea Batilla, Carla(editor, gallerista e presidente) e Simone Bellotti, direttore creativo di Bally, per approfondire il tema dell’importanza dell’archivio nella costruzione di una visione futura tra moda, editoria, design e territorio.