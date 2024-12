Top-games.it - I 5 sequel che non potevano fallire, invece…

Leggi su Top-games.it

Quando si parla di videogiochi soprattutto tripla A si sa che le aspettative magari date dal fatto di esseredi serie di successo sono sempre alte, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Ecco 5che non, invece.Mass Effect Andromeda, uno deiche nonLa trilogia di Mass Effect è una delle più amate e la libertà che il giocatore ha è davvero altissima ma qualcosa non è andato come doveva con Andromeda.Le aspettative sono state altissime per il nuovo capitolo di Mass Effect dopo anni dall’ultimo uscito però non è stato accolto molto bene dalla community. Il gioco ha sofferto di problemi tecnici gravi sotto la media e solo parzialmente risolti.Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, addio KojimaI rapporti tra Kojima e Konami erano già sul punto di rompersi definitivamente e la quinta iterazione della celebre saga stealth ha risentito non poco della situazione poco idilliaca.