Gragnano traffico di stupefacenti | arrestate cinque persone

. Gli indagati avrebbero venduto a numerosi acquirenti e detenutoI Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, su richiesta della locale Procura.Destinatari del provvedimento cautelaregravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata alillecito di sostanzee di detenzione a fine di spaccio di droga, commessi in.Nel corso dell’attività di indagine, svolta attraverso attività tecniche, servizi di osservazione e pedinamento, sistemi di videosorveglianza ed escussione diinformate sui fatti, gli investigatori avrebbero individuato molteplici operazioni di vendita di droga in favore di numerosi clienti e sono stati sequestrati vari tipi di droga, in particolare marijuana, cocaina e crack.