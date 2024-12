Elezioni in Romania vincono i socialdemocratici con il 221%

Quotidiano.net - Elezioni in Romania, vincono i socialdemocratici con il 22,1%

In, a scrutinio pressoché ultimato, si conferma il successo nelle legislative di ieri del Partito socialdemocratico (Psd) ma al tempo stesso una forte avanzata del fronte dell'ultradestra sovranista, che sarà rappresentata nel nuovo parlamento da tre formazioni. Dopo lo spoglio del 99,8% delle schede, al Psd è andato il 22,1% dei voti. Seconda forza è l'Alleanza per l'unità dei romeni (Aur, estrema destra) con il 17,9%, seguita dal Partito liberale (Pnl) al 13,2% e dall'Unione Salvate la(Usr, centrodestra) che ha ottenuto il 12,3% delle preferenze. L'estrema destra tuttavia in complesso supera il 31% se si considera il risultato di altre due formazioni che hanno raggiunto lo sbarramento del 5% per l'ingresso in Parlamento: il partito Sosguidato dalla filorussa Diana Sosoaca attestato al 7,3% e la nuova formazione giovanile Pot con il 6,4%.