Diabete, arriva lo “smart cap” per monitorare le iniezioni di insulina

MILANO (ITALPRESS) – L’aderenza terapeutica rappresenta una delle principali sfide nella gestione del, una condizione cronica che colpisce 4 milioni di italiani. I dati degli studi parlano chiaro: quasi 1 paziente su 2 conin Europa presenta una scarsa aderenza alla terapia conbasale, e dopo 18 mesi 1 su 3 interrompe il trattamento. Non seguire correttamente le terapie prescritte può avere conseguenze gravi sia per i pazienti che per i sistemi sanitari. E’ qui che Novo Nordisk, nella sua visione sempre più orientata alla continua innovazione e alla digital health, si è impegnata per creare una nuova soluzione tecnologica e digitale: Mallya, unocap con marchio CE, che sarà presto disponibile in Italia e che aiuta il paziente ae tenere traccia delle dosi disomministrate, condividendole direttamente con il medico curante e il caregiver per una migliore gestione della terapia.