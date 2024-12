Metropolitanmagazine.it - Come sta Edoardo Bove, il cuore si ferma durante Fiorentina-Inter: è sedato in terapia intensiva

Leggi su Metropolitanmagazine.it

la partita di ieri, 22 anni, al 17? del primo tempo è stramazzato al suolo. Subito si è capito che non si trattava di un infortunio da gioco. In un amen, sui visi dei compagni di squadra viola e dei calciatori nerazzurri hanno iniziato a dipingersi espressioni spaventate e atterrite. Urla disperate rivolte ai soccorsi e partita rinviata., vittima di un arresto cardiaco, è poi stato portato in ambulanza all’ospedale Careggi e sottoposto a una serie di esami.Nel primo referto medico viene spiegato che l’atleta è stato colpito da un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Altrimenti detto, un tipo di aritmia in cui ilpulsa in maniera rapida e irregolare.Defibrillato in ambulanza,, quando è giunto al pronto soccorso, aveva livelli bassi di potassio nel sangue.