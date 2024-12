Romadailynews.it - Cina: espande rete di protezione della PI a 75 centri

Pechino, 02 dic – (Xinhua) – Inad oggi esistono 75nazionali per laproprieta’ intellettuale (PI), secondo il massimo ente per la regolamentazioneproprieta’ intellettuale del Paese. Isono distribuiti in 29 province, regioni autonome e municipalita’, secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA). La CNIPA ha recentemente approvato la costruzione di un centro nazionale per laPI nella regione autonoma Hui del Ningxia. In futuro, il centro intraprendera’ un lavoro diproprieta’ intellettuale rapido e coordinato per le industrie produttrici di nuovi materiali e di apparecchiature di fascia alta. Una volta completato e messo in funzione, il centro dovrebbe accelerare la trasformazione e l’aggiornamento dei driver economici, creare un ambiente solido per l’innovazione e le imprese e sostenere lo sviluppo economico di alta qualita’ delle regioni occidentali del Paese e delle aree con minoranze etniche, secondo la CNIPA.