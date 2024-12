Tuttivip.it - “C’è l’espulsione, sì”. Grande Fratello, la decisione più pesante: la conferma arriva da Beatrice

La prossima puntata del, in onda oggi 2 dicembre, si preannuncia esplosiva. Secondo indiscrezioni che circolano sul web, la produzione starebbe considerando provvedimenti drastici nei confronti di un concorrente, con l’ipotesi di un’espulsione immediata o un televoto flash che permetterebbe al pubblico di decidere il destino del partecipante.L’esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D’Anelli ha svelato su Instagram che un concorrente rischia di essere eliminato dalla Casa per presunti comportamenti inaccettabili, in particolare episodi di bullismo contro Helena Prestes. “Il giorno della verità”, ha dichiarato D’Anelli, anticipando che lapotrebbe essere presa sulla base di informazioni che avrebbe ricevuto da fonti vicine alla produzione.Tra i nomi che circolano, emergono alcuni concorrenti già al centro delle polemiche:Lorenzo Spolverato: noto per il suo carattere acceso, è stato già richiamato da Alfonso Signorini per atteggiamenti sopra le righe.