Caos arbitri Procura FIGC apre un’inchiesta

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 2 Dicembre 2024 17:06 di Giancarlo Spinazzolanel, ladella: il rischio è altissimo, dalle sanzioni fino alla squalificaGlial centro di un nuovo caso, tanto che addirittura ladellaavrebbe aperto un’indagine in cui potrebbero finire coinvolti anche Daniele Orsato, ex arbitro, ed il designatore Gianluca Rocchi, almeno stando a quanto afferma “La Repubblica”. Stavolta, però, non si tratta di quanto accaduto sul rettangolo verde di gioco: né errori in gara tantomeno al Var. Il caso è decisamente più spinoso e grave, perché si tratta di evasione fiscale.Ugo Taucer,tore generale dello sport, ha ricevuto un esposto lo scorso 20 novembre in cui un articolo del quotidiano romano summenzionato riportava proprio l’accertamento da parte della Guardia di Finanza del reato di evasione fiscale ai danni di alcuniitaliani.