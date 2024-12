Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Mostruosa vittoria nel weekend per Oceania 2

Seguendo ciò che è accaduto negli USA, ma in generale in ogni mercato internazionale,2 si è portato a casa facilmente il Boxnel suod’esordio.Nela cavallo tra novembre e dicembre, il botteghino nazionale ha fatto segnare uno strabiliante bottino complessivo da 12,89 milioni di euro, in guadagno del 74% circa rispetto al suo omonimo del 2023, quando l’incasso segnava un comunque buono 7,42 milioni (dati Cineguru). Il merito, e non poteva essere altrimenti, va al fantastico esordio di2, capace di raccogliere più della metà dell’incasso totale.2 I Record nel BoxUSASospinto dalla voglia di cartoon da parte delle famigliene, il nuovo film Disney Animation ha esordito nel Boxcon 7,22 milioni di euro, ed una media per sala super da 12224 euro.