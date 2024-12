Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 8 anni aggredita da tre compagne durante la ricreazione a Bolzano: 20 giorni di prognosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una bambina di 8è stata presa a calci e pugni da tredi classelain una scuola elementare di. La piccola, come riportano le testate locali, ha perso sangue ed è stata trasportata all’ospedale San Maurizio: per lei 20diper lesioni in varie parti del corpo. Sono stati gli altri bambini che hanno avvisato una delle insegnante che è intervenuta e ha subito attivato i soccorsi. Del fatto è stata informata anche la sovrintendenza. Sono quindi stati attivati i servizi sociali e la Procura, che faranno luce su quanto accaduto la mattina del 20 novembre e per capire cosa sia avvenuto. Ovviamente chi ha aggredito non è imputabile. La vittima però sarebbe stata già presa di mira in passato“I genitori si sono rivolti a me pochidopo il fatto e ho potuto appurare che avevano già parlato con i docenti e con il dirigente dell’istituto, il quale ha attivato tutte le procedure previste per questo caso, non solo disciplinari.