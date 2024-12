Noinotizie.it - Aumentano in Puglia i beneficiari di politiche attive del lavoro Aforisma

Di seguito un comunicato diffuso da Osservatorio, in, ididel. È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio economico. Questo trend è certamente dovuto all’introduzione delle nuove agevolazioni contributive istituite dal 2020, in seguito all’emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del Covid-19 che ha determinato un rallentamento dell’occupazione e più in generale delle dinamiche del mercato del.«In risposta alla pandemia – spiega Davide Stasi, data analyst dell’Osservatorio economico– leappositamente introdotte hanno determinato un incremento costante del numero dei lavoratori assunti grazie agli incentivi. Tra queste – aggiunge – la più rilevante è l’agevolazione cosiddetta «Decontribuzione Sud», misura prevista dall’articolo 27 del decreto-legge 104/2020 che, concessa a partire dal mese di ottobre 2020, garantisce un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate del Paese.