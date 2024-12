Tpi.it - Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della prima puntata

alHas: le(trama e cast)Questa sera, 2 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda ladialHas. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie suHas. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme ledi oggi.e tramaScorte al seguito di politici di primo piano, servizi francesi e inglesi (i mitici DGSE e MI6), agenti segreti, complotti e misteri, clamorosi colpi di scena, sono gli ingredienti di un serial che attinge dal quotidiano, per trovare spunti a trame sorprendenti, ma quanto mai realistiche. L’iniziale obiettivo di unterroristico non è il presidente degli USA, ma il ministroDifesa francese, durante un evento all’ambasciata britannica a Parigi.