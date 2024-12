Uonderbois la nuova serie italiana Disney in una Napoli inedita | con Serena Rossi e le musiche di Geolier

Leggi su Ildenaro.it

Grande protagonista è unaunderground, tra i misteri, storie popolari e tunnel sotterranei:è laoriginalecon la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano che debutterà il 6 dicembre in esclusiva su+ e ha come protagonisti, totalmente trasformata, e Massimiliano Caiazzo. Un prodotto in grado di raccontare una storia di misteri e oscurità in unacome raramente si è vista in tv o al cinema. Nel trailer si può ascoltare la voce diche firma la colonna sonora con due pezzi originali, “Ferrari” e “Parl’ cu mme”. Dalle bellezze diè facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze. Isono cinque ragazzi di dodici anni, accomunati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade, e dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood (Caiazzo).