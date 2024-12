Ilfattoquotidiano.it - Trentino, abbattuto l’orso M91: intervento dei Forestali 24 ore dopo il decreto del presidente Fugatti

M91 è stato ucciso nella notte dagli agenti del Corpo forestale. La sera del 30 novembre era stato ildella Provincia autonoma di Trento Maurizioa ha firmare ilper l’abbattimento dell’animale. L’operazione, hanno fatto sapere le autorità, è stata condotta all’interno del territorio del comune di Sporminore (Trento) e si inserisce nell’ambito di quanto prevede la legge provinciale 9/2018 ai fini di “assicurare la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.L’operazione è stata giustificata sulla base del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione delBruno sulle Alpi Centro – Orientali): M91 infatti in primavera aveva seguito a lungo una persona e, nel corso dall’estate e dell’autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati o nelle immediate vicinanze di abitazioni.