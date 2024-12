Lapresse.it - Spagna, Sanchez rieletto segretario generale del Psoe

Il premier spagnolo Pedro, come previsto, è statodeldurante il 41esimo Congresso federale del partito a Siviglia. Il leader e la nuova Commissione Esecutiva Federale, hanno ottenuto il 90% dei voti dei delegati. Nella Commissione sono stati rinnovati i collaboratori più stretti di. Maria Jesus Montero, attuale vicepremier, è stata confermata come vice segretariadel, Santos Cerdan, che si è distinto per i negoziati con gli indipendentisti catalani di Junts, e ultimamente ha dovuto affrontare accuse di corruzione sollevate dall’imprenditore Victor de Aldama, è stato confermato comedell’Organizzazione ed Esther Peña come portavoce del partito. Cristina Narbona è stata confermata alla presidenza del partito.: “Noi fonte d’ispirazione per progressisti in Europa e mondo”“Forze progressiste in tutta Europa e nel mondo ci guardano e ci vedono come modello e fonte di forza e d’ispirazione.