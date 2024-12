Ilrestodelcarlino.it - Sono arrivati i fondi. La Casa della Musica si fa

Arrivano i soldi e lanell’edificio di via Mazzini Marinelli verrà completata. Dal Miurstati erogati oltre 41 milioni di euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni dell’Alta formazione artisticale e coreutica dell’Emilia Romagna. Il conservatorio Lettimi- Maderna (quelli di Cesena e Rimini siuniti) ha ottenuto la somma di due milioni 947mila 390 Nell’immobile di via Sacchi, che era già stato interessato da lavori preliminari, di ripristino e di efficientamento energetico,attualmente ospitati per l’anno scolastico in corso gli studentiscuola secondaria di primo grado vialeResistenza, e la scelta dell’amministrazione comunale di destinare l’edificionuovail Il Maderna sarà uno dei due coinquilini, l’altro è l’istitutole Corelli che trova sede attualmente a palazzo Nadiani.