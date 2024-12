Oasport.it - Snowboard, Payer fa suo lo slalom di Mylin. Ledecka fuori dal podio, Jasmin Coratti esce ai quarti

Una sontuosa Sabine, austriaca classe ’92, si è imposta nel PSL di Coppa del Mondo diparallelo disputato a, Cina. L’atleta 32enne, ieri 5ª nel gigante, ha schiantato l’elvetica Julie Zogg in semifinale, infliggendo alla rivale un distacco di +5.52, e la giapponese Tsubaki Miki in finale con un margine di appena 17 centesimi.La ceca Ester, uscita in semifinale contro la nipponica Miki a causa di un vistoso errore nella parte finale del tracciato, ha partecipato alla Small Final, ma si è dovuta anche lì inchinare per appena 2 centesimi alla Zogg, 3ª oggi sulle nevi cinesi. Non succedeva dal 2019 che Esternon arrivasse ad una big final ed oggi è perfinodal.Buona prestazione per, una delle due italiane qualificate per il tabellone ad eliminazione diretta.