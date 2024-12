Serie A 14 turno | Udinese-Genoa 0-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.33 Si porta fuori dalla zona retrocessione il(per Vieira 4 punti in 2 gare) che batte l'al 'Bluenergy':0-2. Avvio choc per i friulani, sotto di un uomo al 4' (espulso Tourè col Var per una sbracciata su Vanoli) e di una rete al 13',firmata da Pinamonti. Ospiti che hanno una gigantesca occasione per raddoppiare (25'), ma Giannetti salva sul tiro a botta sicura di Thorsby. Lo 0-2 dei liguri arriva al 67': grande azione di Zanoli e stoccata deviata da Giannetti nella sua porta. Gara finita:l',in 10,non ha la forza di reagire