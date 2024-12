Ilrestodelcarlino.it - Presentato il cartellone di Natale. Pista di pattinaggio, musica e teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È statoieri mattina il programma di appuntamenti natalizi, che da questo weekend all’Epifania animerà Porto Sant’Elpidio. Inclusione e coinvolgimento di tutta la città sono gli elementi cardine di unche ha visto la partecipazione attiva dei quartieri, di associazioni culturali e sociali, di commercianti. Si inizia oggi con l’apertura delladisul ghiaccio in piazza Garibaldi. Tra gli appuntamenti, sarà intitolata a Bruno Rosettani, il 7 dicembre, la Sala del pianoforte di Villa Murri. In serata, lo stesso giorno, concerto gospel aldelle Api. Immancabile, sempre a, Laè. spettacolo promosso dall’associazione Club dellae dalla Croce verde. Il 30 dicembre, dalle ore 20 in viale Cesare Battisti, ci sarà il live di Radio su Basio, a cura dell’associazione Gli amici di Cesare.