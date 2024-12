Ilgiorno.it - Occhio ai Qr code fake allarme truffe sul web

informatiche in forte crescita, alle tante messe in atto si aggiunge quella del quishing, un metodo truffaldino molto potente perché combina il tradizionale attacco di phishing con l’uso dei Qrutilizzati in molte circostanze come metodo per accedere rapidamente, attraverso link, a una serie di informazioni contenute nelle pagine web. A rendere nota l’emergenza è l’esperto Giorgio Perego (nella foto), cassanese e responsabile della sicurezza informatica di una nota società per azioni leader nella compravendita di oro e preziosi: "L’utilizzo massiccio dei Qrha creato terreno fertile per i cyber criminali. Dietro un innocuo Qrpuò nascondersi facilmente una truffa progettata ad hoc con link che indirizzano a pagine webper impossessarsi dei dati sensibili come le credenziali di accesso, informazioni della propria banca o addirittura per l’istallazione dei malware sul dispositivo della vittima".