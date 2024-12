Ilrestodelcarlino.it - "Mensa, volano i prezzi: bel regalo alle famiglie"

Minoranza consiliare di Pergola all’attacco per i rincari delle tariffe dellascolastica. "Un incremento che va dal 19,7% a quasi il 35% - afferma il consigliere di opposizione Graziano Ilari, ex assessore ai servizi sociali -. E’ il ‘’ in vista del Natale che la nuova giunta ha fatto ai genitori degli alunni. Infatti, gli aumenti sono stati deliberati dall’esecutivo solo a fine ottobre, quando legià usufruivano del servizio". Va detto che nella città dei Bronzi i costi dellaerano invariati da ben 11 anni: dal 2013, senza che da allora si sia mai provveduto neppure all’adeguamento all’indice Istat. Con delibera del 24 ottobre l’amministrazione Sabatucci ha deciso di procedere a tale adeguamento, limitatamente alla parte variabile della tariffa, mentre è rimasta uguale la quota fissa.